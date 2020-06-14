Москва, , 14:57 — REGNUM Популярный российский певец Филипп Киркоров в юмористическом скетч-шоу про десантников являлся только исполнителем роли. Об этом 14 июня представитель артиста Екатерина Успенская, ее слова приводит РИА Новости.

По словам представителя, видео, в котором певец предстает в виде десантника, является собственностью телеканала СТС и сериала «В Маске шоу».

«Поэтому все вопросы можно адресовать режиссеру Марюсу Вайсбергу и каналу «СТС», которые готовили сценарий этого скетча», — заявила Успенская и подчеркнула, что Киркоров в данном ролике только исполнял роль.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее на своей странице в соцсети Instagram появилось юмористическая видеозапись, на которой он выступает в образе бывшего десантника. Позднее депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов назвал данный сюжет «оскорбительным», так как, по мнению Шаманова, оскорбляет важные символы — берет и тельняшку, и рекомендовал певцу извиниться за него и удалить отовсюду «для своего же блага».