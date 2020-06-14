Воронеж, , 13:44 — REGNUM Ещё один человек с положительным тестом на коронавирус скончался в Воронежской области, об этом 14 июня сообщили в региональном оперативном штабе.

Таким образом, общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 22 человек.

Всего в Воронежской области на 14 июня подтверждено 4 тыс. 440 случаев заражений. Резко число новых носителей выросло за текущую неделю: с 8 июня ежесуточно в Воронежской области выявляют более 200 случаев заражений. Выздоровели 1 тыс. 986 пациентов.