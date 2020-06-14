Шегини, , 14:57 — REGNUM По состоянию на 11:00 14 июня в пункте пропуска «Шегини» во Львовской области собрались порядка четырехсот человек, ожидающих пересечения границы с Польшей, сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

По информации пограничного ведомства Украины, люди жалуются на то, что время ожидания в пункте пропуска составляет до десяти часов при отсутствии условий для соблюдения социальной дистанции и без возможности «решения элементарных санитарно-гигиенических проблем».

В пограничной службе Украины в 11:00 15 июняанонсировали проведение брифинга относительно сложившейся ситуации, который пройдет в указанном пункте пропуска при участии руководства пограничного отряда.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям установили для удобства пересекающих границу с Польшей граждан две палатки.