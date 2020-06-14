Токио, , 13:23 — REGNUM Шествия в поддержку движения против расовой дискриминации Black Lives Matter начались в столице Японии городе Токио. Об этом 14 июня сообщает телеканал Asahi.

По данным телеканала, в мирной акции приняли участие более тысячи человек. Люди с плакатами, осуждающими расизм, идут по району Сибуя в сопроводжении полиции. Как отметила одна из организаторов акции, чернокожая студентка из США, цель шествия — выразить поддержку людям, протестующим против расизма и социальной несправедливости в США.

Никаких беспорядков и правонарушений в ходе акции не наблюдается. Организаторы уточняют, что акция является именно мирным шествием, а не акцией протеста, так как в ней принимают участие иностранцы, по законам Японии иностранные граждане не имеют права участвовать в протестных акциях на территории страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акциях в поддержку движения против расизма, которая состоялась в японских городах Токио и Осаке.

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