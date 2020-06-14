Донецк, , 13:34 — REGNUM В Донецкой Народной Республике с 15 июня будет снижена степень боевой готовности подразделений Народной Милиции. Соответствующее заявление главы ДНР Дениса Пушилина было опубликовано 14 июня пресс-службой главы Республики.

Степень боевой готовности будет снижена до уровня, который обеспечивает безопасность жителей Республики, неприкосновенность границ и целостность инфраструктуры Донецкой Народной Республики.

Решение было принято с учетом изменений в оперативной обстановке на линии боевого соприкосновения, произошедших с 20 мая текущего года.

В случае возобновления целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины, будут обеспечены применение мер адекватного реагирования и в зависимости от ситуации подразделения Народной Милиции будут приведены в режим полной боевой готовности.

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки ВСУ трижды обстреляли территорию ДНР.