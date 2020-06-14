Рязань, , 13:14 — REGNUM За прошедшие сутки 57 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Рязанской области. Выписаны с выздоровлением 18 человек, сообщили 14 июня в региональной оперативной рабочей группе.

С начала пандемии коронавирус выявили у 4458 человек. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 1729 человек, количество детей с подтверждённым диагнозом возросло до 439. Завершили лечение и выписаны с выздоровлением всего 2040 человек.

Ещё 49 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава.