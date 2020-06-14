Волгоград, , 13:13 — REGNUM За последние сутки положительный тест на коронавирус подтверждён ещё у 108 жителей Волгоградской области. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2208 взрослых и 62 ребёнка, сообщили 14 июня в региональном оперативном штабе.

Всего в Волгоградской области зарегистрировано 4677 случаев заболеваний. На лечении с подтверждённым диагнозом находятся 2910 человек, в том числе 172 ребёнка.

За сутки выписан с выздоровлением один пациент, всего в регионе выздоровели 1740 человек.