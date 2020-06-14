Джакарта, , 13:01 — REGNUM Более 38 тысяч случаев заражения коронавирусом было подтверждено в Индонезии. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

За прошедшие сутки в стране было выявлено 857 новых случаев заражения коронавирусом, количество летальных исходов за сутки составило 43. Общее количество подтверждённых случаев заражения с начала эпидемии достигло достигло 38 277, из них скончались 2134 человека.

С начала эпидемии в стране выздоровели 14,5 тысяч пациентов с выявленным заражением коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Индонезии наблюдается высокая смертность в результате заболевания COVID-19 среди детей.

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