Курск, , 12:53 — REGNUM В Курской области 14 июня подтверждено еще два летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

От тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, скончались двое мужчин. Одному из них было 44 года, другому — 76 лет.

Всего в регионе зарегистрировано 22 летальных случая.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области выявлено 72 новых случая заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Курской области провели более 76,5 тыс. тестов на коронавирус