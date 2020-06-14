Кубинка, Московская область, , 12:44 — REGNUM Решение стать настоятелем главного храма Вооружённых сил РФ в Кубинке принял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом 14 июня объявил сам глава Русской православной церкви после освящения храма.

После окончания церемонии великого освящения и первой Божественной литургии в соборе Воскресения Христова, патриарх Кирилл выразил желание стать настоятелем храма. По словам патриарха, теперь главный храм ВС России станет патриаршим собором.

«Я буду иметь особое попечение о свершении богослужения и о пасторской деятельности, которая будет совершаться в приделах этого храма, памятуя о том великом значении, о той роли, которую имеют для нашего народа Вооруженные силы, российская армия, Военно-морской флот и российская авиация», — отметил патриарх Кирилл.

Ранее ИА REGNUM сообщало о совершении патриархом Кириллом чина великого освящения собора Воскресения Христова в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот».

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