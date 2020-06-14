Астрахань, , 12:39 — REGNUM В Астраханской области 14 июня подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в области зарегистрировано 2824 подтверждённых случая заражения коронавирусом. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 559 человек. За весь период 1677 человек выздоровели и были выписаны, 24 человека скончались. Под амбулаторным наблюдением находятся 3102 человека.

За весь период у 84 тыс. 635 человек взяли 90 тыс. 882 анализа на коронавирусную инфекцию. Коэффициент распространения инфекции с оставил 0,81.

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