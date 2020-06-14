Ханты-Мансийск, , 12:32 — REGNUM В Югре за последние сутки зарегистрировано 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Лабораторно подтверждён COVID-19 у одного скончавшегося пациента. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Основные очаги заражения расположены в крупных населённых пунктах — Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Когалыме и Нягани.

Всего с начала пандемии в регионе на 14 июня зафиксировано 4 569 заражений SARS-CoV-2. Из них выздоровели 1946 человек, 27 скончались.