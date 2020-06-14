Мадрид, , 12:29 — REGNUM Дату открытия границ с другими странами Шенгенской зоны сообщило правительство Испании. Об этом 14 июня пишет газета El Pais.

По решению властей границы с большинством стран шенгенского договора Испания откроет с 21 июня. Исключение было сделано лишь для Португалии, с ней граница будет открыта только с 1 июля.

Испания является одной из наиболее пострадавших европейских стран в результате пандемии коронавируса. На территории Испании до 21 июня действуют ограничительные меры.

Всего с начала пандемии в Испании было подтверждено 243,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них скончались более 27,1 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные в Испании работают над десятью прототипами вакцины от COVID-19.

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