Лондон, , 13:24 — REGNUM Свое возмущение участникам протестных акций правых взглядов, собравшимся в центре Лондона для «защиты» британской столицы от действий движения за права чернокожих Black Lives Matter и напавшим на сотрудников правоохранительных органов, выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Соответствующее сообщение 14 июня размещено на странице политика в соцсети Twitter.

«Хулиганству на почве расизма нет места на наших улицах. Любой напавший на полицию почувствует на себе всю силу закона» , — написал Джонсон.

Также он указал, что в результате этого из-за нарушения существующих правил марши и протесты правых в столице Британии обессмыслены и указал, что расизму нет места в стране и вся страна должна работать над тем, чтобы это было так.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 июня, в Лондоне прошли столкновения между участниками акции по защите памятников и полицейскими. Несколько сотен человек, в основном участники движений правого толка, собрались на улице Уайтхолл, где сосредоточен ряд правительственных зданий, и на соседней Парламентской площади. Манифестанты окружили памятник премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю и памятник павшим солдатам.

С начала акция проходила мирно, но затем в сотрудников полиции из толпы протестующих полетели бутылки. Агрессию по отношению к полицейским проявляли и демонстранты, собравшиеся возле Вестминстерского моста, а также на Трафальгарской площади. Позднее в Скотланд-Ярде сообщили о задержании пяти человек.