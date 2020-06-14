Владимир, , 12:24 — REGNUM Во Владимирской области 14 июня подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них 15 выявлено в Гусь-Хрустальном, 11 — в Собинке, десять — в Петушках, шесть — в Муроме, четыре — в Александрове, по три — во Владимире, Вязниках и Юрьев-Польском, два — в Коврове, по одному — в Суздале и Киржаче.

Всего на территории региона зарегистрировано 3512 случаев заражения: 714 — во Владимире, 552 — в Гусь-Хрустальном, 450 — в Петушках, 323 — в Муроме, 298 — в Александрове, 248 — в Коврове, 128 — в Кольчугино, 158 — в Собинке, 125 — в Юрьеве-Польском, 102 — в Судогде, 92 — в Вязниках, 85 — в Киржаче, 63 — в Меленках, 60 — в Суздале, 52 — в Камешково, 27 — в Радужном, 24 — в Красной Горбатке, 11 — в Гороховце.

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