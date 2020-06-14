Екатеринбург, , 12:20 — REGNUM В Екатеринбурге пьяный гражданин избил своего семимесячного сына. Об этом пишут СМИ.

Инцидент произошёл на улице возле одного из жилых домов. 38-летний гражданин ударил ногой по коляске. Причиной стал плач ребёнка. Коляска опрокинулась.

СКР уже начал проверку по факту произошедшего. Также по своей линии проверку инициировала и прокуратура Свердловской области. Предстоит проверить работу органов профилактики по недопущению каких-либо действий против ребёнка.