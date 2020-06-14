Липецк, , 12:17 — REGNUM В Липецкой области 14 июня подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего на территории Липецкой области выявлено 2995 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

За весь период наблюдения более 1270 человек были выписаны после курса лечения. Девять человек скончались.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Липецкой области скончался десятый пациент с COVID-19