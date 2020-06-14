Курск, , 12:15 — REGNUM В Курской области 14 июня зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе было зарегистрировано 3994 случая заражения. Под медицинским наблюдением находятся 1817 пациентов: 154 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 94 — в Курской городской больнице № 6, 83 — в городском клиническом родильном доме, 60 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 24 — в Железногорской городской больнице № 1. 1402 человека с положительным и тестами находятся дома под наблюдением медиков.

Выписаны после выздоровления были 2155 пациентов, в том числе 35 — за последние сутки. Скончались 22 человека.

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