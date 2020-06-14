Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM В Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий, в связи с чем продлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 14 июня.

Донские синоптики прогнозируют в ряде территорий сильные дожди, грозовые ливни с градом. При этом ожидается шквалистое усиление ветра до 20−23 метров в секунду. Непогода будет бушевать в регионе в течение дня 14 июня, а также ночью и утром 15 июня.

ИА REGNUM напоминает, что ранее ливни с градом и шквалистым ветром накрыли ряд территорий Ростовской области в период с 12 по 13 июня. В областном центре сильный дождь прошёл 13 июня.

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