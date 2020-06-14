Лондон, , 12:08 — REGNUM Россия заняла в нынешнем году 154-е место из 163 в мировом рейтинге миролюбия, составляемым ежегодно Британским институтом экономики и мира (IEP).

Также на 153-м месте располагается Судан, а на 155-м — Центрально-Африканская республика, а за ними следуют Конго, Ливия, Сомали, Йемен, Южный Судан, Ирак, Сирия и Афганистан.

При этом наиболее миролюбивой страной мира признана Исландия, также в первую пятерку входят, соответственно, Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.

Кроме этого, отмечается, что в сто самых миролюбивых стран из-за высокого уровня милитаризации не входят крупнейшие державы мира. Так, Китай занимает в рейтинге 104 место, а США — 121-е.

Напомним, рейтинг глобального миролюбия отражает уровень безопасности проживания в странах и регионах. Он составляется с учетом 23 показателей, учитывая уровень насилия в стране и преступность, расходы на военные нужды, политическое давление на граждан, международные отношения страны и др.