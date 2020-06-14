Шегини, , 12:04 — REGNUM На границе Украины с Польшей установлены палатки для пересекающих границу граждан, сообщили 13 июня в пресс-службе государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Палатки в количестве двух штук были установлены 13 июня в пункте пропуска «Шегини-Медыка».

Теперь все желающие граждане, пересекающие указанный пункт пропуска на границе с Польшей, смогут в данных палатках отдохнуть, выпить воды, спрятаться от солнца и непогоды, отметили в ГСЧС Украины.

Читайте также: На украино-польской границе выстроились огромные очереди трудовых мигрантов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе Украины с Польшей были зафиксированы огромные очереди граждан, желающих пересечь границу Украины на выезде в Польшу. Самая сложная ситуация была зафиксирована в пункте пропуска «Шегини-Медыка».