Багдад, , 12:03 — REGNUM В Ираке за сутки выявили 1 тыс. 180 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 18 тыс. 950.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 549 человек. За сутки никто не скончался.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 7 млн 789 тыс. человек.