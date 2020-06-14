Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM В Ростовской области за сутки скончались ещё два пациента, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 14 июня.

Так, жертвами COVID-19 за сутки стали две пациентки в возрасте 61 года и 75 лет. Обе страдали хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, онкологическим и эндокринными. Общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом на Дону достигло 67 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за последние сутки выявили 167 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в регионе 7 тыс. 481 человек получил положительный результат теста на SARS-CoV-2.

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