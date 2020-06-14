Анкара, , 12:03 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали семерых человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом 14 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Задержанные были арестованы по подозрению в нападении на полицейский участок в городе Адан, расположенный на юге страны.

В общей сложности местная прокуратура выдала ордера на арест 10 обвиняемых, поиск оставшихся продолжается.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также странами Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.