Донецк, , 12:03 — REGNUM Шесть новых случаев инфицирования коронавирусом были подтверждены в ДНР по результатам проведенных 13 июня исследований, сообщили 14 июня в пресс-службе Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Общее число подтвержденных случаев SARS-CoV-2 в ДНР составило 833.

Пять из выявленных случаев заражения коронавирусом были зарегистрированы среди медицинских работников.

По состоянию на 14 июня на лечении находятся 586 пациентов, выписаны — 209. За весь период пандемии коронавируса в ДНР скончались 38 человек.

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