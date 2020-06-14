Орел, 14 июня 2020, 11:26 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за последние сутки, данные опубликованы федеральным оперативным штабом 14 июня.
Согласно данным федеральной статистики, за сутки в Орловской области выписаны 26 человек с ранее выявленным коронавирусом, новых летальных случаев нет.
Всего в Орловской области с 24 марта подтверждено 3 тыс. 559 случаев заражения, 1 тыс. 689 человек выписаны, 35 пациентов с положительными тестами на коронавирус скончались.