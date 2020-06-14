Москва, , 12:03 — REGNUM Нежелательные действия, которые физическим лицам не нужно делать для положительного решения по получению ими кредита в банке, перечислил 14 июня эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.

По мнению эксперта, приводимому агентством «Прайм», для получения банковского кредита не надо давать о себе ложные сведения, набирать кредиты в других банках и пользоваться услугами микро-финансовых организаций (МФО), а главное — нужно иметь положительную кредитную историю.

«Во многом вероятность одобрения кредита будет зависеть от того, насколько аккуратно и вовремя заемщик платит кредиты в прошлом», — отметил Зельцер и добавил, что перед подачей заявки на кредит лучше узнать свою кредитную историю в специализированных бюро — что раз в году можно сделать бесплатно, и в случае обнаружения в ней ошибок — составить заявление-просьбу для их исправления.

«Однако сделать это не так-то просто, поэтому кредитную историю важно беречь с первого кредита, чтобы не потерять доверие финансовых организаций», — отметил эксперт.

Также специалист не рекомендовал давать банку ложные сведения о месте работы и уровне доходов, так как эти данные проверяются самыми первыми и не оставлять на своих страницах в соцсетях комментариев о мошенничестве и не публиковать снимки с шумных вечеринок, так как банковские сотрудники проверят потенциального клиента и там.

Кроме этого, как отмечает Зельцер, на положительное решение о выдаче кредита может повлиять наличие у будущего клиента одной или нескольких кредитных карт — это может указывать на то, что человек живет в долг и потому может просрочить платежи по кредиту.

При этом, по мнению эксперта, также не стоит давать заявки на кредит во множество банков, пользоваться услугами МФО — это насторожит банк, и лучше оформлять кредит в той валюте, в которой вы получаете зарплату — это вызовет у банка большее доверие.

И ещё, как добавляет Зельцер, стоит повысить свою финансовую грамотность при взятии кредита — в стране действует низкая ключевая ставка, и банки часто делают реструктуризацию действующего кредита (улучшая условия и снижая ежемесячный платеж, а также проценты по займу), а потому клиентам не стоит брать новый кредит на погашение старого.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что комиссионные за перевод в пределах одного банка между российским регионами отменены на территории РФ.