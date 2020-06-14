Бейрут, , 12:01 — REGNUM Протестующие в Ливане потребовали от правительства подать в отставку. Об этом 13 июня сообщает Al Jazeera.

Манифестации начались после резкого падения курса национальной валюты. В ходе разгона беспорядков пострадали демонстранты. Однако народ не унимался — вышедшие на улицы стали громить банки и магазины.

Напомним, акции протеста в Ливане продолжаются с октября 2019 года, тяжелейший за последние годы финансовый кризис вызвал резкое недовольство граждан, в ходе протестных акций которых правительство подало в отставку.

Новое правительство пока также не смогло удовлетворить требованиям толпы, поэтому демонстранты также призвали его подать в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: Беспорядки в Ливане привели к ранению 10 демонстрантов