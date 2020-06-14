Оренбург, , 11:21 — REGNUM В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 63 положительных теста на коронавирус, сообщает 14 июня Управление Роспотребнадзора по региону.

На 100 тысяч населения приходится 141,45 случаев заражения. Темп прироста составил 2,33.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе выявлено 2 768 носителей SARS-CoV-2. По данным портала стопкоронавирус. рф, выздоровели 1 924 пациента. Скончались 11 пациентов.

Читайте развитие сюжета: В Оренбурге жилой дом закрыли на карантин по коронавирусу