Исламабад, , 12:00 — REGNUM В Пакистане за сутки выявили 6 тыс. 825 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 139 тыс. 230.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 2 тыс. 632 человек. За сутки скончался 81 пациент.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 7 млн 789 тыс. человек.