Киев, , 12:00 — REGNUM За минувшие сутки в вооруженных силах Украины коронавирус был подтвержден еще у троих человек, двое из которых военнослужащие, сообщается 14 июня в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

«2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины Днепропетровской области находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы», — уточняет источник.

Состояние зараженных удовлетворительное. По состоянию на 14 июня в рядах вооруженных сил Украины COVID-19 болеет 171 человек.

За весь период пандемии в ВСУ выздоровели 174 человека, умерли четыре человека. 461 человек находится на изоляции.

Напомним, за предыдущие сутки в ВСУ коронавирус подтвердили у девятнадцати человек.

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