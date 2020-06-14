Пермь, , 11:01 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 14 июня, выявлено 107 случаев заражения коронавирусом, что является рекордом с начала пандемии в регионе, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больнице получают лечение 66 пациентов. Изолированы на дому из-за отсутствия симптомов заболевания 39 человек. В двух случаях коронавирус выявлен посмертно.

На 100 тысяч населения Пермского края приходится 103,4 носителя SARS-CoV-2. Прирост за сутки составил 4,1%.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе зафиксировано 2 687 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 1 520 пациентов. Скончались 84 зараженных пациента.

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