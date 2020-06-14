Тула, , 10:59 — REGNUM 95 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Тульской области, сообщили 14 июня в региональном оперативном штабе.

«Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы», — сообщили в оперштабе.

Также за сутки выписаны с выздоровлением после COVID-19 36 жителей региона.

Всего в Тульской области с 19 марта по 14 июня подтверждено 5 тыс. 340 случаев заражения коронавирусом, 3 тыс. 255 человек выздоровели, 58 скончались.