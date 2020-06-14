Екатеринбург, , 10:59 — REGNUM В Екатеринбурге запланированный на 24 июня парад Победы пройдёт без ветеранов. Об этом написал в инстаграм свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Он отметил, что на территории области каждый день фиксируется более 200 новых случаев заражения коронвавирусом. Кроме того. для пожилых людей действе режим безопасного поведения, им не рекомендовано покидать жильё.

«В такой ситуации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно», — отметил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня парады пройдут в Москве и ряде других городах, в том числе и в Екатеринбурге. Они приурочены к 75-летию Победы.