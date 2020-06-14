Тель-Авив, Израиль, , 11:58 — REGNUM У трех охранников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 14 июня сообщается в пресс-службе главы правительства.

Если верить пресс-службе, охранники не контактировали с Нетаньяху, они дежурили за пределами резиденции главы правительства. В связи с этим, нет необходимости помещать премьер-министра под карантин.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Израиля в страны выявили 18 тыс. 876 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 300 пациентов.

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