Тула, , 10:55 — REGNUM Две пожилые пациентки с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 14 июня. Умершим пациенткам было 89 и 90 лет, причина смерти — пневмония.

«Две пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте 89 и 90 лет скончались от пневмонии. Это жительницы Киреевска и Плавского района. У обеих в анамнезе — заболевание сердечно-сосудистой системы», — сообщили в оперштабе.

Всего в Тульской области за период пандемии скончались 58 пациентов с положительными тестами на коронавирус.