Киев, , 13:36 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил бесплатно провести внешнее независимое оценивание (ВНО) в режиме онлайн тестирования, сообщает 13 июня «Украинская правда» со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко.

Напомним, на Украине выпускники школ проходят внешнее независимое оценивание (тестирование), которое засчитываются в качестве результатов вступительных экзаменов в ВУЗы и являются одновременно итоговой аттестацией выпускников. Это аналог российского ЕГЭ. В нынешнем году ВНО должно было проводиться в период с 21 мая по 15 июня, но из-за эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, тестирование было перенесено на неопределенный срок.

По словам министра, для прохождения внешнего независимого тестирования зарегистрировались более 362 тысяч человек, а уплаченные за его проведение средства в размере около 53 млн гривен компенсируются в полном объеме.

Министр финансов также анонсировал на 15 июня дополнительное информирование относительно механизма возврата затраченных на тестирование средств.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что 20−22 июня будет принято решение о сроках проведения итогового внешнего независимого оценивания выпускников школ и оно будет зависеть от развития эпидемологической ситуации в стране.