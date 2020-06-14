Тамбов, , 10:50 — REGNUM 63 случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 14 июня.

«63 новых случая сегодня. Из 63 подтверждённых: 24 мужчины, 35 женщин, 4 детей (девочки 4, 7 лет, мальчики 7, 8 лет). Возраст взрослых от 18 до 91 года. Прибывших из других регионов нет, 63 контактных с заболевшими», — сообщили в оперштабе.

Всего в Тамбовской области с середины марта подтверждено 3 тыс. 879 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 863 пациента выздоровели, 15 скончались. В больницах региона находятся 449 пациентов, у 385 из них подтверждён диагноз пневмония.