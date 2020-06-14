Симферополь, , 10:52 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 27 граждан. Об этом 14 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

«За 13 июня на территории республики подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. 2 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 — при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая выявлены среди прибывших из-за рубежа», — написал Аксёнов.

По данным минздрава РК, один человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией скончался за прошедшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 539 положительных тестов на новую инфекцию, 17 человек скончались.