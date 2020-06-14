Воронеж, , 10:44 — REGNUM 219 случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Воронежской области, сообщили 14 июня в региональном оперативном штабе.

«В воскресенье, 14 июня, официально подтверждено заражение 219 человек в регионе», — сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в течение недели с 8 по 14 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев заражения, 13 июня по числу выявленных носителей за сутки Воронежская область оказалась в первой пятёрке регионов.

Всего в Воронежской области подтверждено 4 тыс. 440 случаев заражения коронавирусом. На 13 июня выздоровели 1 тыс. 953 человека, 21 скончался.