Кубинка, Московская область, , 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.

Также из-за санитарных мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса, количество участников церемонии ограничено и на ней присутствуют только архиереи и священники Русской православной церкви, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, а также его заместители и представители светских властей.

«Освящение храма похоже на день рождения человека. Иногда даже устанавливают специальные праздники в честь освящения великих храмов», — приводит РИА Новости слова председателя экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонида Калинина, также ставшего главой художественного совета по строительству храма.

Кроме этого, он отметил, что в данном случае это не просто храм, а патриарший собор во имя Воскресения Христова, который является главным храмом Вооруженных сил РФ.

При этом Калинин уточнил, что церемония внешне была не так торжественно проведена, как это было запланировано раньше, однако внутренне она «сохранила всю силу рождения храма».

Напомним, Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах.