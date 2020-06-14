Сана, , 11:01 — REGNUM Южный переходный совет принял решение выйти из Эр-Риядского соглашения. Об этом 14 июня заявил министр иностранных дел Йемена Мухаммед аль-Хадрами, входящий в правительство, поддерживаемое Саудовской Аравией, на своей странице в Twitter.

Дипломат также обвинил чиновников совета в хищении денежных средств, перевозимых из порта Адена в центробанк.

Данный факт, с точки зрения аль-Хадрами, свидетельствует о том, что Южный переходный совет давно не соблюдает соглашений, подписанных в Эр-Рияде.

Напомним, 5 ноября 2019 года в Эр-Рияде повстанцы с южных территорий страны и представители международно признанного правительства договорились о создании единого правительства и объединении все вооруженных формирований в единые вооруженные силы Йемена.

Южный переходный совет был сформирован в 2017 году в Адене и был лоялен арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Однако позднее совет принял решение о создании самоуправления.