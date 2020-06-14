Москва, , 10:27 — REGNUM Уже в июле текущего года в столице России могут быть разрешены массовые спортивные и прочие мероприятия, а также посещения театров и кинотеатров, однако это зависит от эпидемиологической ситуации. Об этом 14 июня рассказал в эфире телеканала «Россия-1» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия, это уйдет уже на июль месяц. Будем смотреть исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться», — заявил он.

Также мэр российской столицы отметил, что с этим же будут связаны все последующие смягчения карантинных мер безопасности в Москве — в случае ухудшения эпидемиологической ситуации их сроки будут отодвигаться, а при нормальном ее сохранении — будут вводиться все большие смягчения в направлении нормальной жизни.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с 9 июня в столице России был отменен режим самоизоляции, пропускной режим, график прогулок, и жители города всех возрастов смогли снова свободно передвигаться по городу. Также была возобновлена работа ряда предприятий. Следующий этап ослаблений стартует с 16 июня, и в его рамках предусмотрено открытие музеев, выставочных залов, стоматологических клиник, зоопарков.