Алжир, , 10:26 — REGNUM Правительство Алжира приняло решение об отмене комендантского часа в 19 провинциях страны, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Еще в 29 провинциях комендантский час будет действовать с 20:00 до 05:00 по местному времени.

Напомним, по последним данным в Алжире выявили 10 тыс. 810 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались 760 человек. Свыше 7,4 тыс. пациентов выздоровели.