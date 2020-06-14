Москва, , 10:17 — REGNUM В Пенсионном фонде России (ПФР) продолжается прием заявлений граждан на новые денежные выплаты, проводимые в связи пандемией коронавирусной инфекции.

Согласно решению правительства РФ, одобренному президентом России Владимиром Путиным, граждане страны имеют право на единовременную выплату семьям с детьми от 3 до 16 лет — в размере 10 тысяч рублей и ежемесячную выплату за апрель, май и июнь семьям с детьми до 3 лет — в размере 5 тысяч рублей.

При этом срок подачи заявления на данные выплаты до 1 октября текущего года, причем в ПФР не рекомендуют ждать конца данного периода и подать заявление пораньше, чтобы в случае выявления ошибок при отказе, у граждан была возможность подать такое заявление ещё раз.

Кроме этого, запланированы выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей, которые за каждый месяц, начиная с января, получат половину прожиточного минимума.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.