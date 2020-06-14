Анкара, , 10:16 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла за прошедшую неделю 381 нелегальных мигранта, потерпевших бедствия у берегов страны. Об этом 14 июня сообщается в заявлении ведомства на странице в социальной сети Twitter.

В период между 5 и 11 июня в 14 различных инцидентах были спасены 381 нелегальных мигранта.

По обвинению в незаконной транспортировке людей были арестованы трое контрабандистов.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности речь идет о Сирии.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.