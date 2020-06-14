Анкара, , 10:11 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали по меньшей мере пятерых человек, подозреваемых в связях с ФЕТО. Об этом 13 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по поимке обвиняемых прошла в провинции Денизли, расположенной на западе страны. Задержания были произведены на основании ордеров, выданных прокуратурой Турции.

Напомним 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота в результате подавления которого погиб 251 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

В организации путча была обвинена организация ФЕТО и ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Он отвергает подобные утверждения, однако в Турцию возвращаться не спешит.