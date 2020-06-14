Киев, , 09:58 — REGNUM На Украине выявили еще 648 носителей вируса SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране составило 31 154. Об этом свидетельствуют обновленные данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, обнародованные 14 июня в пресс-службе аппарата совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

За сутки зафиксировали еще девять смертей от COVID-19, общее число умерших на текущий момент составило 889.

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Также были выписаны по выздоровлению 106 человек, за весь период пандемии — 14 082 человек.

На данный момент на Украине COVID-19 болеют 16 183 человек, у 533 из которых COVID-19 диагностировали коронавирус за минувшие сутки.

В тройку лидеров по количеству выявленных случаев инфицирования коронавирусом входят Черновицкая область (3916 случаев), Киев (3904 случая) и Львовская область (2797 случаев).

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Напомним, ранее стало известно о выявлении коронавируса у еще одного депутата Рады.