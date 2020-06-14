Сургут, Югра, 14 июня 2020, 09:26 — REGNUM Глава экономической столицы Югры, Сургута Вадим Шувалов госпитализирован с COVID-19. Об этом он сообщил в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте» утром 14 июня.
Отметим, что ранее с обращением «коронавирус — не миф, а суровая реальность» к землякам обратился глава третьего по величине муниципалитета Югры Сергей Дегтярёв, который также госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
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