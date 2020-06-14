Москва, , 09:08 — REGNUM Комиссионные за перевод в пределах одного банка между российским регионами отменены на территории РФ. Закон, согласно которому вводится данная норма, с 14 июня вступил в силу в России.

Данный закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре минувшего года и согласно ему, размер комиссионных при переводе денег со одного счета на другой между физическими лицами в рамках одной кредитной организации не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных банковских подразделениях (внутренних структурных подразделениях).

В пояснительной записке к закону отмечается, что структурные подразделения кредитной организации являются частью его общей организационной структуры и потому денежные переводы между ними являются внутренними переводами банка и потому установление различных комиссий в зависимости от местонахождения получателя перевода (в пределах России) свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя.

При этом Сбербанк, где ранее клиенты из разных регионов платили комиссию за переводы внутри кредитной организации в размере 1% от переводимой суммы, уже с апреля текущего года начал поэтапную отмену комиссий переводов внутри банка между физлицами на услугу по переводу денег без ограничений по платной подписке. Последняя необходима в случае, если физическое лицо хочет перевести в Сбербанке более 50 тысяч рублей и в случае отсутствия подписки банком будет сниматься комиссия в размере 1%, но не более 1 тысячи рублей.

Отметим, ранее глава Сбербанка Герман Греф несколько раз высказывался в пользу того, что отмена комиссионных при межрегиональных переводах денег физлицами может уничтожить конкуренцию в секторе банковского дела.